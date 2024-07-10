除息首日震盪走高 聯詠填息18%聯陽填息56%
IC設計廠聯詠及聯陽今天除息，盤中股價分別達578元及173.5元，填息率約18.75%及56.25%。
面板驅動IC廠聯詠每股配發32元現金股利，總金額194.72億元，將於8月9日發放。聯詠今天開低走高震盪，盤中最高達578元，上漲6元，填息率約18.75%。
受惠電視備貨需求升溫，以及電競監視器市況熱絡，聯詠第2季營收達新台幣252.31億元，順利達成原訂244億元至255億元目標，季增3.28%；累計上半年營收496.58億元，年減約8.62%。
電腦周邊控制晶片廠聯陽每股配發8元現金，盈餘分配每股配發7.5元及資本公積每股配發0.5元，總金額12.88億元，將於8月9日發放。聯陽開平震盪走高，盤中達173.5元，上漲4.5元，填息率約56.25%。聯陽今年上半年營收31.29億元，較去年同期微幅成長3.2%。
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