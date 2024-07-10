台積電最新營收將出爐 法人預估6月呈月減、低於1,950億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電6月營收將公布，法人預期，台積電受惠於匯率有利因素與客戶3奈米需求增加，預期第2季整體美元營收有望達標或略為超越預期，至於新台幣營收6月預估仍受到部分季底庫存盤點影響，預估將低於1,950億元，呈現月減少，但仍有望為歷年同期新高並預期整體第2季新台幣營收應可達高標或略為優於預期，第3季美元財測並有望挑戰歷史新高。

台積電先前4月已釋出第2季展望，今年第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，若以平均值計算則約200億美元，平均值約季增6%。台積電預期今年第2季美元營收為196-204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3。法人推估換算新台幣營收約為6,330-6,589.2億元，台積電4-5月累積營收4,656.41億元。

按照台積電先前提供指引，今年第2季毛利率預計51-53% ，較今年首季53.1%略為減少，第2季營益率預期40-42% ，較今年首季42%持平至小減少。

台積電 營收

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