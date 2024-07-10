華碩第2季營收優於預期 法人估全年獲利年增六成

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

華碩（2357）6月營收月增30.3%、年增21.4%，第2季營收1,448.5億元，表現優於市場預期，法人機構指出，主要因為AI伺服器出貨成長快速所致，其中，6月營收有月、年雙增，主要受惠於AI伺服器出貨增加與季底拉貨效應所帶動。

分析師表示，因華碩是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，未來有機會受惠全球生成式AI市場龐大的商機與機會，又將有望受惠AI伺服器、GPU Cloud Service、生成式AI大型語言模型、AI PC等AI軟硬體需求，營收表現帶動獲利成長，將推動華碩今、明年營運向上成長。

預估今年營收5,665億元，年增17.4%，毛利率15.9%，營業利益率4.4%，歸屬母公司淨利261.6億元，年成長64.2%，每股獲利（EPS）35.2元；並預估明營收6,335.1億元，年成長11.8%，毛利率15.4%，歸屬母公司淨利286.3億元，年增9.4%，EPS進一步成長至38.5元。

AI 營收

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