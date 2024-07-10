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雙 A 行情起跑！宏碁、華碩6月營收太亮眼、股價大漲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）受惠今年6月營收走高，加上下半年營運有望逐季增長，帶動10日雙A股價強彈，激勵宏碁股價早盤一度漲逾半根停板，最高來到48.6元，華碩亦勁揚逾4%，最高來到514元。

宏碁今年6月營收281.93億元，月增33.4%、年增7.1%，月營收已連續12個月年對年成長，且創24個月單月新高。

宏碁今年第2季營收為671.73億元，季增14.18%、年增15.3%。累計宏碁今年上半年營收達1,260.02億元，年增13.8%；其中，個人電腦及顯示器產品第2季營收年增16.9%、累積前六月營收年增15.8%。

宏碁集團董事長陳俊聖近期指出，目前已看到AI PC需求，從通路端回饋來看，「現在新的PC採購，大概有八到九成都會討論到AI PC。」在AI PC動能啟動下，加上子公司「老虎隊」下半年營運釋出佳音，陳俊聖看好宏碁下半年營運將優於上半年。

在華碩方面，6月集團營收為584.12億元，月增30.32%、年增21.48%，為近21個月新高。6月品牌營收為555億，年增23%。

華碩第2季集團營收為1,448.58億元，季增19.03%、年增25.2%。品牌營收為1,362億，年增27%；累計華碩今年上半年營收達2,665.55億元，年增17.37%。

華碩表示，第2季PC產品出貨量優於預期，加上AI伺服器出貨增溫，推動第2季品牌營收達歷年同期新高。

華碩指出，公司已於6月至7月領先推出最廣泛與具AI創新應用的 Coplit+ PC產品，將持續深化各項AI應用與產品創新，全方位佈局AI的新增長周期。

展望後市，市場看好，隨著英特爾（Intel）、超微（AMD）符合「Copilot+PC」處理器新品於本季上市，宏碁、華碩在相關AI PC出貨下，下半年營運將呈現逐季成長態勢。

營收 華碩

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