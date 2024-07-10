緯穎42元股利發放日來了！大股東緯創笑領27.67億

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）6月除息，並於10日發放每股42元的現金股利，根據公開資訊觀測站公告顯示，母集團暨大股東緯創資通截至6月為止，共計持有65,895張緯穎股票，持股比例高達37.69%，而隨著今年股利發放，外界估算，緯創此次至少領到27.67億元。

根據公開資訊顯示，緯穎董事長洪麗寗截至6月為止，手中共計約持有2,419張的自家股票（也可看作為2419000股），持股比例1.38%，作為公司目前的第二大股東，洪麗寗將可領到超過1.01億元的巨額股利。

至於，日前受健康因素影響，因而宣布卸下總經理暨執行長一職的張順來，手中仍持有不少的股權，截至今年6月為止，他手中共持有467張、持股比例0.27%，作為第三大股東的他，預計今年股利收入為1961.4萬元。而緯穎執行副總經理呂舜星，截至今年6月為止，手中大約持有170張持股，持股比例為0.1%，預計可領到714萬元的現金股利。

據悉，緯穎目前已公布6月單月合併營收為 307.58 億元，月增24.2 %，年增36 %，達到近15個月以來的新高紀錄，合併前6月營收達1,471.09億元，年增約12.7%。緯穎旗下營收皆已全數來自伺服器製造，號稱「最純AI大廠」。內部持續看好雲端產業、AI伺服器市場需求續揚趨勢，外界也看好隨著伺服器出貨成長，營收可望創下歷史新高。