伸興營收／縫紉機客戶積極銷售 6月7.45億元呈年月雙增

家用縫紉機龍頭大廠伸興工業（1558）公布6月合併營收7.45億元，月增6.6%、年增3.8%；第2季合併營收20.63億元，季增14.3%、年增8.2%；累計上半年合併營收38.67億元，年增8.5%。

伸興表示，今年上半年受惠於主要家用縫紉機客戶在歐美市場積極銷售，帶動公司旗下多款產品的拉貨力道保持穩健，奠定上半年縫紉機業務營收繳出年增8.4%的基礎，加上子公司宇隆（2233）的營運規模穩健放大，挹注伸興繳出上半年營收成長的佳績。

根據研究機構360iResearch最新《全球縫紉機市場》報告指出，2023年全球縫紉機市場規模為50.8億美元，預計2024年可達53.4億美元，2030年將達到75.1億美元，年複合成長率為5.75%。

美國、加拿大是美洲的主要市場，而亞太地區特別是在中國大陸、日本和印度的推動下，是全球縫紉機生產、消費最大的成長動能來源。

伸興看好東南亞新興市場紡織業發展趨勢，憑藉擁有台灣、中國大陸、越南等多地廠區的地理位置優勢，能夠靈活調配產地生產、規避進口關稅障礙，積極開發新市場，以及擴大業務接單布局。

加上公司持續開發電腦車、刺繡Combo機、拷克機等高單價機種市場，並積極擴大高階機種占比，除了以搶佔更多多元化、多市場業務的市場版圖外，亦為公司中長期獲利能力帶來正面挹注。

展望下半年，伸興維持審慎樂觀看法。以目前在手訂單來看，隨著主要家用縫紉機、汽車等客戶的拉貨力道逐步增溫，有助於今年下半年營運保持良好的正向成長動能。

伸興集團在營運規模放大的同時，隨著各企業紛紛開始重視ESG相關議題，也將ESG視為企業核心價值並融入經營策略中。在碳管理方面，伸興自2014年起陸續於台灣總部、越南及中國大陸子公司導入ISO14064-1溫室氣體盤查及內部查證作業。

同時規劃於2028年完成集團所有廠區外部查證作業，以確保符合台灣法規。此外，伸興亦要求各廠區訂定溫室氣體減量目標，以2020年為基準年，期望2050年類別1&2排放量能達到碳中和，以達到企業永續發展。