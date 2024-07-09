聯強上季業績 同期次高

聯強（2347）受惠於商用市場回溫、東南亞手機市場持續暢旺、以及半導體業務穩健成長，6月合併營收為370.77億元，月增12.68%。展望後市，聯強預估今年營運逐季成長，全年營收目標再創新高。

聯強6月合併營收年減2.11%；第2季合併營收1,006.41億元，季減3%、年增5.99%，為歷年同期次高，單季業績持續站穩千億大關之上。

累計上半年合併營收達2,041.55億元，年增11.23%。其中，商用加值、通訊、半導體等三大業務均較去年同期成長，資訊消費則微幅下滑1%。

從聯強四大業務領域觀察市場變化，第2季商用市場開始看到回溫的跡象，聯強商用加值業務從4月開始即逐月成長並連創新高，6月更大幅年增26%；累計第2季營收316億元、成長11%，創下同期新高。資訊消費業務則相對平穩，營收290億元，季增8%、年減2%。

在通訊業務方面，上半年通常是手機市場淡季，但聯強從年初開始手機業務就逐漸升溫，東南亞地區需求尤其強勁。

其中印尼更是創下連續六個月成長，帶動通訊業務第2季續創六年來新高，營收45億元、年增45%。

半導體業務則受惠於大型資料中心持續積極建置AI伺服器，以及客戶拉貨以備戰下半年的AI PC商機，第2季營收374億元，續創同期新高、成長7%。

從區域角度，聯強印尼連續第五個季度創下同期新高，年增14%、季增12%。紐澳第2季為同期次高，較去年成長8%。大陸市場第2季開始回溫，較第1季大幅成長45%，較去年也成長3%。台灣、香港則分別較去年下滑4%與11%。

展望後市，聯強副總裁杜書全先前表示，AI對今年或往後幾年IT市場將是非常好的利多，聯強身為通路商，將是AI風潮下很大的受益者，對整體市場看法樂觀，預估今年營運逐季成長，全年營收目標再創新高，獲利增幅將高於營收成長水準。