技嘉 今年獲利拚倍增

技嘉（2376）AI伺服器大單報到，加上板卡等業務復甦，技嘉董事長葉培城預告：「今年每股純益一定會大幅成長」。外資摩根士丹利（大摩）最新報告看好，技嘉今年合併營收將逾2,600億元，年增率超過90%，獲利更將爆發，2024年每股純益可達15.81元，較2023年的7.46元倍增，明年更將挑戰賺逾二個股本。

摩根士丹利給予技嘉「超越大盤表現」評等，目標價450元。技嘉昨天股價漲5元、收315元，成交量1.53萬張。

技嘉受惠AI伺服器與傳統PC通路（主機板與顯卡）業績同步增溫，營運亮眼，6月合併營收229.32億元，為歷年最旺的6月，月增2.02%，年增1.38倍；第2季合併營收739.33億元，創單季新高，季增逾34%，年增1.83倍；上半年合併營收1,290.85億元，較去年同期大增1.37倍。

技嘉首季伺服器業績占營收比重來到52.5%，AI伺服器又占伺服器業績逾七成；即便第2季是傳統板卡淡季，公司結算營收實績卻創單季新高，法人以此推估，技嘉伺服器營收占比已突破六成。隨著進入下半年出貨旺季，營運將更勝上半年。

談到業績展望，葉培城預告，今年每股純益一定會大幅成長。他分析，AI伺服器單價太高，今年營收必然大幅成長，至於獲利，不可能說營收往上跑，獲利不跟著往上，每股純益一定是大幅成長，下半年不會比上半年差。

葉培城說，技嘉的業績可以分為兩塊，除了上述的AI伺服器之外，傳統的個人電腦（PC）通路（主機板與顯示卡），業績也從谷底回升，而且，該公司近期陸續發表了AI PC，今年下半年就會看到AI PC有一些成長，明年的換機潮會更明顯。