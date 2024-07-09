文曄Q2營收2436億元 季增26%創單季新高

IC通路商文曄(3036)今（9）日公布2024年6月合併營收759億元，月減5%，但因合併效益，年增達86%；第2季累計合併營收2436億元，季增26%，創單季新高，也符合上次法說會預估的2330∼2530億元區間。今年上半年累計合併營收約新台幣4363億元，年增84%。

文曄第2季營收雖符合法說會預估，不過稍早董事長鄭文宗卻認為整體市場還有變數，雖未預期會往下，下半年展望也不會太差，但因歐美市場從去年第3季才開始調整庫存，按照亞洲的調整經驗，可能需要四到六個季調整，因而無法斷定是否延續到年底，景氣可能要到2025年較明朗。因此有關後市發展，可能得留待法說會，等公司給出更進一步說明 。