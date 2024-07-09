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金寶營收／6月134億元、年月雙增 寫近半年次高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶。記者吳康瑋／攝影
金寶。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）9日公布6月單月合併營收為134.05億元，月增0.6%，年增5.5%，單月營收站上今年1月以來的次高紀錄、同時金寶在這近半年以來，已連續3個月站穩130億大關以上，合併前6月營收達731.63億元，年減7%。對此，金寶旗下墨西哥廠區成功斬獲一個全新的伺服器客戶，帶動近日走勢強勁。

金寶9日以漲停價26.15元開出，不過盤中受到賣壓影響、導致走勢下滑，終場收在23.55元、下跌0.25元、跌幅1.05%，而今日買盤交投熱絡，單日成交量29.21萬張，十分驚人，針對伺服器產品的近況，總經理陳威昌近日受訪時也坦言，目前旗下伺服器產品線，除原有的泰國之外，確實在墨西哥地區也接到了一個全新的客戶。

陳威昌指出，目前團隊已依照該客戶的需求在墨西哥生產，目前產品仍在試產階段，不過出來的產品良率都很高、客戶很放心，整體的反應也都非常好，因此未來也開始逐步提升產能。而伺服器產品是我們佈局蠻久的一個部分，之前主要都是在泰國廠區深耕，未來則將會新增在墨西哥地區提供在地生產、在地出貨。

此外，金寶為確實打造零碳的未來，將於10日在台北希爾頓格芮精選酒店，召集供應鏈夥伴召開「金寶永續ESG夥伴聯盟成立大會」，現場將邀請近50家供應鏈夥伴一同出席。屆時活動將由陳威昌負責主持、集團永續長副總經理游乃溥將陪同現身，而資誠永續發展服務董事長李宜樺也將一同現身，並以「打造永續韌性供應鏈-ESG與淨零的因應與佈局」為題帶來精彩的演說，吸引市場關注。

金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

伺服器 墨西哥 金寶

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