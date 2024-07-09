快訊

傳近日才爆爭吵！新北三重女身中數刀不治 丈夫與幼兒不知去向

捲桃色醜聞宣布暫別演藝圈 江坤俊再喊「絕無性騷」96字聲明曝光

明天午後雷陣雨旺盛 12縣市大雷雨持續到晚間

精元自結5月稅後純益9,900萬元 EPS 0.51元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

筆電鍵盤大廠精元（2387）應主管機關要求，9日公布今年5月自結稅後純益9,900萬元，年減50%，每股純益（EPS）0.51元。

精元今天除息，每股配發現金股利3元，除息參考價56.7元，早盤一度站上58.3元高點，填息53%，隨後拉回整理，終場翻黑，收56.5元，下滑0.2元。精元今年6月營收20.14億元，月增4.3%、年增6.4%。精元第2季營收59.73億元，季增19%、年增1.85%，為同期次高。

精元累計今年上半年營收109.59億元，年增7.3%。法人點名，精元是全球前三大筆電鍵盤廠，通吃蘋果及非蘋聯想、HP、雙A等訂單，尤其更是蘋果筆電鍵盤主力供應商，近日蘋果競推新升級筆電及平板電腦搶市，精元受惠大，法人預期，精元本季營收優於上季，全年獲利有機會挑戰新高。

精元看好，AI PC的熱潮加上Windows作業系統升級的需求，將挹注今年整體NB/PC市場成長動能，另一方面，大客戶今年平板及筆電新機齊發，今年營收及獲利都會比去年好。

營收 筆電 蘋果

延伸閱讀

80萬股東快看！開發金上半年獲利創新高EPS 0.98元

香港房地產市場不佳...上海商銀增提備呆 上半年EPS 1.41元

加入百億元俱樂部 合庫金上半年賺105億元、EPS 0.69元

00944第一次除息！配息0.058、15日最後買進 孫太：與含積量高的00935絕配

相關新聞

金寶營收／6月134億元、年月雙增 寫近半年次高

老牌電子大廠金寶（2312）9日公布6月單月合併營收為134.05億元，月增0.6%，年增5.5%，單月營收站上今年1月...

獲利靚！遠傳6月稅後純益創近十年新高

遠傳電信（4904）9日指出，受惠本業、新經濟兩大成長引擎持續加速，合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟營收穩...

光聖營收／6月5.88億、年增121% 創歷史新高

光通訊大廠光聖（6442）9日公布6月單月合併營收為5.88億元，月增18.8%，年增121%，單月營收表現達到歷史新高...

京鼎自結6月每股稅後純益1.71元 獲利衰退逾43%

京鼎（3413）今日公告公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結6月單月每股稅後純益1.71元，單月歸...

光寶營收／6月117億元 月增7%

光寶科技（2301） 6月合併營收117億元，月增7%、年減9.1%。在光電半導體、雲端運算及高階伺服器電源營收成長帶動...

華碩營收／6月584億元、月增30.32% 第2季品牌營收達同期新高

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年6月營收，繳出雙成長佳績、月增30.32%，華碩表示，受惠PC產品出貨量優於預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。