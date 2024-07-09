精元自結5月稅後純益9,900萬元 EPS 0.51元
筆電鍵盤大廠精元（2387）應主管機關要求，9日公布今年5月自結稅後純益9,900萬元，年減50%，每股純益（EPS）0.51元。
精元今天除息，每股配發現金股利3元，除息參考價56.7元，早盤一度站上58.3元高點，填息53%，隨後拉回整理，終場翻黑，收56.5元，下滑0.2元。精元今年6月營收20.14億元，月增4.3%、年增6.4%。精元第2季營收59.73億元，季增19%、年增1.85%，為同期次高。
精元累計今年上半年營收109.59億元，年增7.3%。法人點名，精元是全球前三大筆電鍵盤廠，通吃蘋果及非蘋聯想、HP、雙A等訂單，尤其更是蘋果筆電鍵盤主力供應商，近日蘋果競推新升級筆電及平板電腦搶市，精元受惠大，法人預期，精元本季營收優於上季，全年獲利有機會挑戰新高。
精元看好，AI PC的熱潮加上Windows作業系統升級的需求，將挹注今年整體NB/PC市場成長動能，另一方面，大客戶今年平板及筆電新機齊發，今年營收及獲利都會比去年好。
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