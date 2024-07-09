獲利靚！遠傳6月稅後純益創近十年新高

遠傳電信（4904）9日指出，受惠本業、新經濟兩大成長引擎持續加速，合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟營收穩健攀升，6月合併總營收為85.28億元，年增達18.2%；EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）站穩30億元大關，擴大到30.12億元，年增12.5%，淨利部分，雖然持續受合併之折舊與攤銷費用增加影響，但受益於合併亞太電信綜效帶動獲利成長，6月稅後純益達11.12億元，年增率達14.2%，創下2014年6月以來新高，每股稅後純益0.31元。

累計上半年，遠傳合併總營收507.16億元，年增15.3%，合併EBITDA為178.28億元，年增12.4%，稅後純益60.29億元，年增9.2%，合併EBITDA再創歷年同期新高，稅後純益突破60億元大關，同步創下9年同期新高，每股稅後純益1.67元。2024上半年各項指標皆超越財測目標，合併總營收與合併EBITDA財測達成率分別達102%與103%，EPS達成率更高達116%。

遠傳指出，截至6月5G月租型用戶滲透率達40.5%，持續穩居業界之冠，月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩健提升，達成合併以來連續半年上揚，帶動行動服務營收向上，達到50.5億元水準，締造自2021年3月以來連續40個月正成長的佳績。

遠傳表示，成功開創第二成長曲線，2024上半年新經濟營收延續強勁成長動能，年成長率達13%，企業客戶端，智慧資通訊業務營收年增27%；在個人用戶方面，手機保險與代收服務年成長率達20%、遠傳friDay影音年成長率達15%，挹注新經濟穩定成長。

遠傳表示，將ESG融入營運，數位淨零雙軸轉型成效備受肯定，不僅連續7年入選「臺灣永續指數」成分股；連續4年榮獲有「外資圈奧斯卡獎」美譽的《機構投資者》評選為「最受尊崇企業」、總經理井琪更為全臺唯一連續4年蟬聯亞洲區電信業「最佳CEO」殊榮。遠傳將心比心、提供有溫度的科技服務，創下全臺唯一連續13年蟬聯「臺灣服務業大評鑑」金獎首例。此外，遠傳致力打造樂業職場，不僅連2年獲《HR Asia》雜誌評選「亞洲最佳企業雇主獎」，更拿下104人力銀行「2024雇主品牌大賞」中最高榮譽「最佳雇主品牌」大獎。

遠傳近年自主研發5G遠距診療平台，累計至今遠距診療服務全國逾4.5萬人次受惠、5G救護車應用累計超過1千人次；更開啟在宅急症照護計畫，總統賴清德本月率隊前往亞東紀念醫院視察，在現場透過遠傳5G遠距診療平台，關懷遠端安養中心的老先生，模擬「在宅急症照護」的視訊看診情境。透過科技導入，不僅降低病人及家屬往返醫院負擔、住院期間交叉感染的風險，更有效提升醫護執行量能。