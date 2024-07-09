神達營收／北美資料中心客戶需求激增 6月月增5.33%

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）公布今年6月營收，神達受惠大型雲端資料中心客戶需求激增及車用電子在北美市場穩健成長，帶動單月營收月增5.33%，神基則下滑2.44%，展望後市，法人預估，神達整體伺服器業務今年將有雙位數增長，帶動神達全年營收交出優於去年的成績。

神達9日公布今年6月營收44.23億元，月增5.33%、年增57.52%。神達第2季營收131.07億元，季增35.77%、年增41.96%；累計神達今年上半年營收達227.62億元，年增27.12%。

神達表示，主要是因為大型雲端資料中心客戶需求激增及車用電子在北美市場穩健成長；神達在伺服器業務持續增溫下，帶動第2季單月業績持續站穩40億關卡。

展望今年伺服器業務，神達總經理何繼武先前表示，預期一般伺服器及AI伺服器業務今年皆會成長；法人預估，神達整體伺服器業務今年將有雙位數增長，帶動神達今年營收交出優於去年的成績。

另，神達去年7月接手英特爾DSG伺服器產品之銷售與後續世代產品之規劃設計，何繼武看好可以補強神達伺服器業務在商用市場的布局，預期今年DSG事業可望開花結果，為集團貢獻業績。

在神基方面，今年6月營收27.54億元，月減2.44%、年減8.59%。神基第2季營收86.54億元，季減0.59%、年增0.3%；累計神基今年上半年營收達173.59億元，年增3.43%。

神基董事長黃明漢先前指出，今年整體營運將延續近幾年成長趨勢，預期今年會是一個蠻不錯的一年，全年營收目標維持7-12%成長目標。

整體而言，神基預期今年三大業務皆會成長，強固電腦將是今年主要增長動能，但綜合機構件、車用業務也將成長。

黃明漢預期，綜合機構件業務有望呈現「先蹲後跳」，主要是生成式AI讓產業看到曙光，且在品牌廠推出AI PC新品下，預期今年下半年整體需求將逐步升溫，整體產業復甦指日可待。