光寶營收／6月117億元 月增7%

光寶科技（2301） 6月合併營收117億元，月增7%、年減9.1%。在光電半導體、雲端運算及高階伺服器電源營收成長帶動下，累計今年上半年合併營收為621億元，年減13%。

光電部門6月營收占整體22%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長，帶動光電部門持續月增。

雲端及物聯網部門營收占整體36%；其中，雲端運算及高階伺服器電源管理系統、網通需求持續成長帶動下，雲端及物聯網部門較前月增長。

資訊及消費性電子部門營收占比42%；在產品組合持續優化之下，高階電源、高階鍵盤智慧輸入裝置出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收較前月增長逾一成。