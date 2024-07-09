橘子營收／6月7.9億元 上半年營收年增12%
橘子（6180）集團9日公告6月自結合併營收7.9億元，月增7%，年增19%，主係主力端遊改版預熱活動及全新跨平台MMORPG遊戲相繼上線，準備迎接暑假旺季；累計1~6月自結合併營收達新台幣57.6億元，年增12%。
回顧6月，《波拉西亞戰記》於台港澳正式上市，預先下載首日即登App Store下載榜冠軍，並於月底首次啟動據點爭奪戰。《新楓之谷》與iPASS一卡通推限定聯名交通卡，提升話題聲量。IP發展方面，橘子集團攜手大型音樂場館啟動音樂孵育計畫，期透過獎金資源、促成IP跨界合作及AI技術支持，推動原創內容產業正向循環，成為助力音樂產業的合作夥伴；有閑購物與日本知名IP策展合作，帶動周邊商品銷售表現亮眼。此外，橘子集團創新實驗室與果核數位參與大型雲端盛會，與潛在合作夥伴交流集團AI應用與雲端資安，展現技術量能。
暑假來臨，主力遊戲接力釋出改版活動，《新楓之谷》推海外限定內容、全新副本及人氣職業「天使破壞者」重製；《天堂M》將進入嶄新篇章，釋出新職業、新地圖及全新福利伺服器；《天堂》國際服和REMASTERED則上線24週年系列歡慶活動，可望推升暑期效益；橘子支付因應暑假出遊旺季，於指定玩樂通路、停車場等享消費回饋。「橘子嘉年華」將進駐ACGN大型展會，整合集團IP資源與服務打造特色展區與舞台活動，體現策展實力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言