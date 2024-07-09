橘子營收／6月7.9億元 上半年營收年增12%

橘子（6180）集團9日公告6月自結合併營收7.9億元，月增7%，年增19%，主係主力端遊改版預熱活動及全新跨平台MMORPG遊戲相繼上線，準備迎接暑假旺季；累計1~6月自結合併營收達新台幣57.6億元，年增12%。

回顧6月，《波拉西亞戰記》於台港澳正式上市，預先下載首日即登App Store下載榜冠軍，並於月底首次啟動據點爭奪戰。《新楓之谷》與iPASS一卡通推限定聯名交通卡，提升話題聲量。IP發展方面，橘子集團攜手大型音樂場館啟動音樂孵育計畫，期透過獎金資源、促成IP跨界合作及AI技術支持，推動原創內容產業正向循環，成為助力音樂產業的合作夥伴；有閑購物與日本知名IP策展合作，帶動周邊商品銷售表現亮眼。此外，橘子集團創新實驗室與果核數位參與大型雲端盛會，與潛在合作夥伴交流集團AI應用與雲端資安，展現技術量能。

暑假來臨，主力遊戲接力釋出改版活動，《新楓之谷》推海外限定內容、全新副本及人氣職業「天使破壞者」重製；《天堂M》將進入嶄新篇章，釋出新職業、新地圖及全新福利伺服器；《天堂》國際服和REMASTERED則上線24週年系列歡慶活動，可望推升暑期效益；橘子支付因應暑假出遊旺季，於指定玩樂通路、停車場等享消費回饋。「橘子嘉年華」將進駐ACGN大型展會，整合集團IP資源與服務打造特色展區與舞台活動，體現策展實力。