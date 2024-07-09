虎門科技營收／CAE需求強 6月月增41%、第2季1.56億元季增6%

虎門科技（6791）9日公告6月營收6,095萬元，受惠CAE市場需求穩定成長，營收較上月大幅跳增41.68%，年增13.66％；第2季合併營收1.56億元，季增6.12%，年增13.04%，創上櫃來同期新高。

虎門指出，CAE研發團隊將在今年產品中導入工程模擬版本的AI GPT，而CPC業務除引進新品外，下半年也將有新客戶加入，貢獻營收。

虎門上半年累計營收3.02億元，年增13.69％，也寫歷年同期新高。伴隨營運持續進行多元化布局，加上CAE市場穩定成長，虎門今年以來單月營收均較去年同期呈現雙位數成長。虎門看好，下半年受惠傳統旺季，營收將繼續保持穩健成長。

虎門CAE業務受惠製造業創新與研發需求增加，6月營收貢獻比重最高仍是半導體產業，其他產業需求也相當強勁，包括光電、通訊、PCB、NB、工程、電機、精密金屬結構件、生技等。

虎門科技看好，國際大廠陸續宣布來台設立研發中心，有助帶動相關企業投入研發支出，CAE市場成長速度可望再加快。

虎門CAE研發團隊已應用AI，發展幾乎可即時提出設計建議的代理模型，提升客戶研發效率，並預計在中文版線上教育訓練導入工程模擬版本的AI GPT，大幅降低客戶的學習門檻。

CPC業務則引進新產品線SAP S/4HANA Cloud，協助企業數字化轉型的推進，實時數據處理，提升分析能力及靈活部署選項，並以ERP核心資訊為基礎，支援AI快速提升企業的先進技術。

在CPC業務方面，虎門提供各式多元SAP軟體解決方案，新產品線SAP S/4HANA Cloud與原有產品SAP Business One可滿足不同企業規模需求，虎門CPC的市場將涵蓋大、中小型企業，有利增加ERP市占率。

虎門表示，公司CPC最大的競爭優勢是提供客戶專屬顧問服務，新產品線SAP S/4HANA Cloud將為公司帶來企業規模較大的客戶群，為此已擴增顧問團隊，預期下半年將有新客戶加入，新產品今年就能對業績產生貢獻。