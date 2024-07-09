快訊

桃色風暴連燒數日！江坤俊請辭「健康2.0」 接替主持人是她

估竹科實中擊敗建中、北一女 補教業：新竹錄取高中分數劇烈上揚

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

虎門科技營收／CAE需求強 6月月增41%、第2季1.56億元季增6%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
虎門科技。記者吳康瑋／攝影
虎門科技。記者吳康瑋／攝影

虎門科技（6791）9日公告6月營收6,095萬元，受惠CAE市場需求穩定成長，營收較上月大幅跳增41.68%，年增13.66％；第2季合併營收1.56億元，季增6.12%，年增13.04%，創上櫃來同期新高。

虎門指出，CAE研發團隊將在今年產品中導入工程模擬版本的AI GPT，而CPC業務除引進新品外，下半年也將有新客戶加入，貢獻營收。

虎門上半年累計營收3.02億元，年增13.69％，也寫歷年同期新高。伴隨營運持續進行多元化布局，加上CAE市場穩定成長，虎門今年以來單月營收均較去年同期呈現雙位數成長。虎門看好，下半年受惠傳統旺季，營收將繼續保持穩健成長。

虎門CAE業務受惠製造業創新與研發需求增加，6月營收貢獻比重最高仍是半導體產業，其他產業需求也相當強勁，包括光電、通訊、PCB、NB、工程、電機、精密金屬結構件、生技等。

虎門科技看好，國際大廠陸續宣布來台設立研發中心，有助帶動相關企業投入研發支出，CAE市場成長速度可望再加快。

虎門CAE研發團隊已應用AI，發展幾乎可即時提出設計建議的代理模型，提升客戶研發效率，並預計在中文版線上教育訓練導入工程模擬版本的AI GPT，大幅降低客戶的學習門檻。

CPC業務則引進新產品線SAP S/4HANA Cloud，協助企業數字化轉型的推進，實時數據處理，提升分析能力及靈活部署選項，並以ERP核心資訊為基礎，支援AI快速提升企業的先進技術。

在CPC業務方面，虎門提供各式多元SAP軟體解決方案，新產品線SAP S/4HANA Cloud與原有產品SAP Business One可滿足不同企業規模需求，虎門CPC的市場將涵蓋大、中小型企業，有利增加ERP市占率。

虎門表示，公司CPC最大的競爭優勢是提供客戶專屬顧問服務，新產品線SAP S/4HANA Cloud將為公司帶來企業規模較大的客戶群，為此已擴增顧問團隊，預期下半年將有新客戶加入，新產品今年就能對業績產生貢獻。

AI 營收

延伸閱讀

看好印度市場 朱惕之率隊拚商機「新北館」打團體戰

南投131縣道防落石網破大洞 即日起封路施工汰換

致茂第2季營運優於預期 法人看好下半年續升溫

廣達公布6月營收月年雙增 法人看好全年營運逐季走升

相關新聞

鈊象 單月每股賺6.51元

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告自結6月稅前盈餘9.18億元，單月每股稅前盈餘6.51元，僅次於今年3月的6.52...

是方好威 雙位數勁揚

是方（6561）受惠於LY2新機房加入營運助攻，昨（8）日公布6月營收3.34億元，創新高，月增17.2%，年增24.5...

系微 寫三大驚奇

BIOS大廠系微（6231）受惠AI PC相關業務挹注，昨（8）日公布6月營收1.84億元，創新高，月增率高達80.36...

中菲行6月營收年增45% 貨運量躍進

航空貨運超旺，國內最大的航空貨運物流業者中菲行（5609）昨（8）日率先公布6月營收，受惠於貨運量成長三成，6月集團營收...

新潤營收／上半年33.23億元 年增逾5倍

新潤（6186）8日公告，6月營收3.29億元，年增108.21%；累計上半年營收33.23億元，年增533.86%。新...

中美晶、環球晶公布業績 6月與第2季業績小增

中美晶（5483）與旗下環球晶（6488）於8日公布6月業績，都呈現小幅月增，並帶動第2季業績也小增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。