華碩營收／6月584億元、月增30.32% 第2季品牌營收達同期新高
PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年6月營收，繳出雙成長佳績、月增30.32%，華碩表示，受惠PC產品出貨量優於預期，加上AI伺服器出貨增溫，推動第2季品牌營收達歷年同期新高。
華碩6月集團營收為584.12億元，月增30.32%、年增21.48%。華碩6月品牌營收為555億元，年增23%。華碩第2季集團營收為1,449億元，年增25%。品牌營收為1,362億元，年增27%；累計華碩今年上半年營收達2,665.55億元，年增17.37%。
華碩表示，第2季PC產品出貨量優於預期，加上AI伺服器出貨增溫，推動第2季品牌營收達歷年同期新高。
華碩指出，華碩已於6月至7月領先推出最廣泛與具AI創新應用的Coplit+ PC產品，將持續深化各項AI應用與產品創新，全方位布局AI的新增長週期。
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