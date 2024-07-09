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大立光股價再攻高飆3115元 郭明錤：談判優勢擴及未來訂單

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
大立光將在周四召開線上法說會，屆時除公布第2季財報，執行長林恩平也會釋出2024年下半年營運展望。本報資料照片
大立光將在周四召開線上法說會，屆時除公布第2季財報，執行長林恩平也會釋出2024年下半年營運展望。本報資料照片

台股今日上演大怒神，智慧型手機鏡頭之王大立光卻仍穩定攻堅，今日盤中一度飆上3140元高位，上漲超過2.3%之上。有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤還樂觀預言，大立光執行長林恩平日前曾提到毛利率取決於產能利用率、價格及良率，因林恩平先前說過大立光第四季產能利用率滿載，且因規格不變，具有價格優勢與良率提升，他藉此預估「大立光下半年的獲利可能會超越市場預期」。

大立光股價近月隨蘋果新機發表會即將登場一路衝鋒，從5月僅2145元附近，今日飆漲至3100元之上。終場收在3115元，連續三天帶量衝高。

大立光執行長林恩平日前在股東會上指出，今年下半年部分新機旗艦規格下放至其他機種，但整體價格（ASP）並未改變。

郭明錤近日表示，根據他的研究，iPhone 16 Pro與Pro Max配備的四重反射稜鏡相機規格與iPhone 15 Pro Max的一樣，但大立光的出貨單價並未改變，可以得到兩個關鍵推論：一是大立光的出貨價格不受到玉晶光在2H24成為新供應商影響，代表大立光仍極具優勢的主導著iPhone四重反射稜鏡鏡頭 (包含與稜鏡組裝) 的供應。

第二，就算假設大立光是iPhone 16的獨家四重反射稜鏡鏡頭供應商，相同規格的零組件在量產一年後還能維持相同單價，「這在Apple供應鏈是極端罕見的事，連台積電都辦不到。這代表大立光與Apple所簽署的，並非一般的供應合約，」郭明錤說。

郭明錤進一步補充，若上述兩個說法成立，代表大立光具有「某種競爭與談判優勢」，可以維持iPhone 16四重反射稜鏡鏡頭出貨單價不變。而Apple無法用其他鏡頭訂單與未來訂單迫使大立光降價四重反射稜鏡鏡頭，這也代表「大立光的談判優勢可能擴及其他鏡頭訂單與未來訂單。」

大立光近日公布6月營收40.41億，月增15.92%、年增49.89%，不但優於預期，創五個月來高點，營收更連續11個月呈正成長；上半年累計營收222.98億元，年增29%。

蘋果將在9月進行iPhone新機發表會，接下來將進入拉貨旺季，大立光將在周四（11日）召開線上法說會，屆時除公布第2季財報，林恩平也會釋出2024年下半年營運展望，由於大立光是蘋概股中，關鍵零組件領頭羊，屆時說法，將是下半年景氣重要風向球。

大立光 手機鏡頭

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