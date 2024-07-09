宏碁營收／6月281億元、月增33.4% 創24個月新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布2024年6月單月合併營收新台幣281.93億元，月增33.4%、年增7.1%，月營收已連續十二個月年對年成長；累積前六月合併營收新台幣1,260.02億元，年增13.8%。

其中，個人電腦及顯示器產品第二季營收年增16.9%、累積前六月營收年增15.8%。宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占6月營收之27.6%、累積前六月營收之28.6%。

宏碁公開發行子公司皆已公告6月份自結營收，孵化中的事業營運亮點包括：專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司第二季營收年增163.0%、累積前六月營收年增106.4%。宏碁智新公司第二季營收年增32.8%、累積前六月營收年增22.5%。宏碁智通公司第二季營收年增8.8%、累積前六月營收年增22.4%。

繼宏碁於美國加州聖塔克拉拉購置辦公大樓後，宏碁子公司安碁資訊（6690）、宏碁資訊及展碁國際（6776）亦將遷入位於南港新購置的辦公空間，彰顯宏碁對於永續經營的承諾。