仁寶營收／PC出貨優於預期 6月攀7個月高點、第2季季增18%
代工大廠仁寶（2324）9日公告6月營收826.57億元，月增6.9%，年增1.3%，攀7個月高點；第2季合併營收2,372.09億元，季增18.84%，年減2.75%，主要受PC與非PC產品線出貨均優於預期帶動，出貨量同步呈現雙位數成長。
仁寶上半年累計營收4,367.8億元，年減3.7%。仁寶6月PC出貨量300萬台，月增3.44%，年減9.09%；第2季出貨量870萬台，季增16%，與去年同期持平。
仁寶指出，原先預估第2季PC出貨量將季增個位數百分比，但由於客戶需求動能較預期強勁，帶動PC出貨量季增16%，非PC產品包括伺服器、智慧型手機與穿戴式產品，出貨量也呈現雙位數成長。
展望後市，仁寶表示，目前PC產業能見度有限，待8月法說會時將釋出進一步展望。
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