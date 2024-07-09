日月光營收／6月營收469億元 月減1.2%、年增0.44%

全球封測龍頭日月光投控（3711）9日公告今年6月營收469.25億元，月減1.2%、年增0.44%；合計第2季營收1,402億元，季增5.57%、年增2.86%；累計前六月營收達2730.41億元，年成長2.2%。

在先前的股東會上，營運長吳田玉對市況釋出正向的看法，表示在AI（人工智慧）需求強勁驅動下，CoWoS等先進封裝業績表現將優於預期，有望超過既定目標的2.5億美元，為全力搶食AI商機，不僅子公司ISE Labs, Inc將擴充測試產能，更鬆口不排除在日本、美國、墨西哥擴增先進封裝產能。

吳田玉透露，日月光投控子公司ISE Labs, Inc.將於7月12日在美國加州弗里蒙特（Fremont）剪綵，新廠不僅擴充測試產能，也將提供封裝產能給客戶，尤其此次新廠區成功申請為免稅區，讓世界各地的客戶避免繁瑣的過程與稅制，將高階晶圓寄到新廠進行測試，屆時將公布投資金額。