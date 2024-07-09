動力營收／第2季3.24億元 季增5.31%、年增2.66%

動力-KY（6591）公布2024年6月合併營收7,966萬元，月減29.2%，年減16.41%，主因客戶訂單拉貨趨向保守造成；第2季合併營收3.24億元，季增5.31%，年增2.66%；累計上半年合併營收6.33億元，與去年同期約為持平。

動力指出，由於市場期待NVIDA下一世代大改款RTX50系列顯卡推出，在新舊產品交替過渡期間，短期客戶下單節奏較為審慎，仍看好後續新品效應將推動新一波換機潮，此外，AI技術發展趨勢明確，國際品牌大廠積極投入AI PC、伺服器等新品，對於散熱風扇規格、效能提升，動力-KY為全球一線顯示卡、系統廠的主要供應商，持續與客戶共同緊密研發合作並擴大接單契機，挹注整體營運表現。

動力近年積極開拓伺服器、車用等利基型市場業務，並完善相關領域高規格風扇產品線，目前與客戶開發、認證進度皆在掌握中，其中伺服器應用風扇產品持續小量試產出貨。

展望今年第3季，雖短期適逢市場新舊產品交替期間，由於電競PC、NB具備穩健需求，有助於保持整體營運穩健，並持續密切掌握客戶新品開發進度，期待下一世代新顯卡推出迎接換機潮發酵，另一方面，積極掌握市場商機，因應未來邊緣運算、高效運算、人工智慧及水冷式散熱技術等應用持續積極投入研發資源，即時支援客戶合作研發，並墊高風扇散熱市場競爭力。