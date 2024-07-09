仁寶營收／AI PC 助攻 6月826.6億元 月增7 %、年增1.3 %

代工大廠仁寶（2324）9日公布6月單月合併營收為 826.6億元，月增7 %，年增1.3 %，單月營收站上自今年1月以來的高點，合併前6月營收達4367.8億元，年減3.6%。對此，仁寶近年積極衝刺AI PC及車電市場，而在美系筆電客戶需求成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。

近年積極衝刺AI PC及車電市場，而在AI 布局也將不落人後，其中，由於美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳，外界看好仁寶本季筆電出貨量可望受惠AI PC出貨表現而優於預期。至於非 PC 部分則預估有雙位數成長，包括伺服器、車用電子、通訊 5G 以及智慧醫療等，都將對獲利有所幫助。

此外，仁寶近日為充實車電產品佈局，也拍板斥資新台幣大約5.09億元赴歐洲波蘭設廠，預計明年第2季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收。對此，仁寶也表示，目前波蘭的投資是以車電產品需求為主，就是因為客戶需求，所以才投資設廠波蘭。預計是明年二季完工，年底前試產。