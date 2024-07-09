快訊

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

精誠營收／6月31.47億元 上半年資安相關業務成長顯著

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

精誠資訊（6214）9日公布2024年6月合併營收為31.47億元，月減1.33%，年增4.85%，寫下同期次高；精誠累計今年1-6月合併營收為190.95億元，年增15.31%，上半年營收創同期新高。

精誠表示，今年上半年受惠金融業及科技業等大型客戶對雲端、資安軟體、維護維運及開發服務需求增加，帶動獲利穩健成長；其中軟體開發服務需求持續增溫，預期成長動能將可延續到下半年；此外，上半年在轉投資事業資安相關業務成長更為顯著，亦為整體收益帶來不少貢獻。

展望下半年，看好GenAI的應用商機，精誠將持續深耕在金融、製造、政府部門、零售業及醫療等產業的落地應用，同時延續上半年推出的SYSTEX AI BOX一體機，下半年也將積極邁向產品標準化，讓更多企業能在開箱即用的設計理念下，快速部署符合企業需求的應用情境，同時也整合集團在雲端和資安上的核心能力，確保AI應用時的安全合規性與可控性，滿足不同行業和業務場景的應用需求。

營收 精誠

延伸閱讀

廣達6月營收1,113億 攀19月高點…AI伺服器出貨將大爆發

豐泰、鈺齊、百和 6月營收紅不讓

政大、資安院簽署MOU 開辦金融資安高階管理人員培訓班

資安提升千倍 中山大學博士生獨創虹膜辨識防駭技術

相關新聞

廣達不畏大盤上沖下洗 飆漲逾半根停板寫25年新高價

代工大廠廣達（2382）第2季營收表現亮眼，9日不畏大盤上沖下洗，延續8日的強勢表現，逆勢走強，終場大漲超過半根停板，收...

廣達股價直奔336元續創新高！搭 AI 順風車、成交逾6萬張

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，9日以329元開高走高，盤中最高衝上342.5元、終...

仁寶營收／AI PC 助攻 6月826.6億元 月增7 %、年增1.3 %

代工大廠仁寶（2324）9日公布6月單月合併營收為 826.6億元，月增7 %，年增1.3 %，單月營收站上自今年1月以...

群創營收／第2季569億元 季增12.6%、年增3.2% 為近三季單季新高

群創（3481）9日公告今年6月自結合併營收187.41億元，較上月減少0.7%，較去年同期減少3.1%。第2季合併營收...

友達營收／第2季743億元、年增17.4% 寫近九季單季新高

友達（2409）9日公告今年6月合併營收252.21億元，月減0.5%，年增9.9%。第2季合併營收743.28億元，季...

盛群6月營收月增1.1% 矽統月增11.7%

微控制器（MCU）盛群（6202）與IC設計廠矽統昨（8）日公布6月業績，盛群為2.39億元，攀上近一年高點，月增1.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。