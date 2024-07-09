精誠營收／6月31.47億元 上半年資安相關業務成長顯著

精誠資訊（6214）9日公布2024年6月合併營收為31.47億元，月減1.33%，年增4.85%，寫下同期次高；精誠累計今年1-6月合併營收為190.95億元，年增15.31%，上半年營收創同期新高。

精誠表示，今年上半年受惠金融業及科技業等大型客戶對雲端、資安軟體、維護維運及開發服務需求增加，帶動獲利穩健成長；其中軟體開發服務需求持續增溫，預期成長動能將可延續到下半年；此外，上半年在轉投資事業資安相關業務成長更為顯著，亦為整體收益帶來不少貢獻。

展望下半年，看好GenAI的應用商機，精誠將持續深耕在金融、製造、政府部門、零售業及醫療等產業的落地應用，同時延續上半年推出的SYSTEX AI BOX一體機，下半年也將積極邁向產品標準化，讓更多企業能在開箱即用的設計理念下，快速部署符合企業需求的應用情境，同時也整合集團在雲端和資安上的核心能力，確保AI應用時的安全合規性與可控性，滿足不同行業和業務場景的應用需求。