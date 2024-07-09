中小尺寸面板廠6月營收不同調 彩晶月減32.3%、凌巨月增4.8%
中小尺寸面板廠彩晶（6116）、凌巨（8105）9日均公告今年6月合併營收，彩晶5.91億元，月減32.3%，年減51.6%，來到單月新低。彩晶表示，因中小尺寸面板市況仍屬低迷。凌巨6月合併營收6.79億元，月增4.8%，年減15.4%，為近5個月單月新高。
彩晶今年第2季合併營收21.77億元，季減14.2%，年減36.3%，來到單季新低點。累計今年上半年合併營收47.13億元，年減22.6%。今天股價終止連三漲，下跌0.17元，成交量逾1.22萬張，收9.88元。
凌巨第2季合併營收19.06億元， 季減4.5%，年減18.9%，為近15季新低。累計今年上半年合併營收39.01億元，年減17%。今天股價爆量續漲，上漲1.7元，成交量逾5.47萬弭，收18.95元。
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