快訊

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

廣達股價直奔336元續創新高！搭 AI 順風車、成交逾6萬張

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，9日以329元開高走高，盤中最高衝上342.5元、終場漲幅收斂，並以336元紅盤作收，上漲16.5元、漲幅達5.16%，不僅股價續寫新高，更也是四大代工業者中唯一收紅的個股。而公司8日公布6月營收站穩千億大關，也讓投資人信心大增，今日成交量達6.74萬張，相當驚人。

廣達8日公布6月合併營收1113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，年月雙雙大增，而單月營收表現也站穩千億大關，保持強勁成長的態勢。合併累積前6個月營收達5688.93億元，並且年大增11.3%，繳出自今年1月以來的全年最高表現。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，而董事長林百里先前也在股東會上直言，廣達在智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

AI 廣達 營收

延伸閱讀

廣達公布6月營收月年雙增 法人看好全年營運逐季走升

廣達6月營收1,113億 攀19月高點…AI伺服器出貨將大爆發

廣達營收／6月1,113億元攀19個月高點 Q2季增近兩成寫歷年來最旺第2季

「最難訂私廚」喜相逢麵館遭檢舉 北市衛生局稽查抓缺失

相關新聞

廣達不畏大盤上沖下洗 飆漲逾半根停板寫25年新高價

代工大廠廣達（2382）第2季營收表現亮眼，9日不畏大盤上沖下洗，延續8日的強勢表現，逆勢走強，終場大漲超過半根停板，收...

廣達股價直奔336元續創新高！搭 AI 順風車、成交逾6萬張

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，9日以329元開高走高，盤中最高衝上342.5元、終...

仁寶營收／AI PC 助攻 6月826.6億元 月增7 %、年增1.3 %

代工大廠仁寶（2324）9日公布6月單月合併營收為 826.6億元，月增7 %，年增1.3 %，單月營收站上自今年1月以...

群創營收／第2季569億元 季增12.6%、年增3.2% 為近三季單季新高

群創（3481）9日公告今年6月自結合併營收187.41億元，較上月減少0.7%，較去年同期減少3.1%。第2季合併營收...

友達營收／第2季743億元、年增17.4% 寫近九季單季新高

友達（2409）9日公告今年6月合併營收252.21億元，月減0.5%，年增9.9%。第2季合併營收743.28億元，季...

盛群6月營收月增1.1% 矽統月增11.7%

微控制器（MCU）盛群（6202）與IC設計廠矽統昨（8）日公布6月業績，盛群為2.39億元，攀上近一年高點，月增1.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。