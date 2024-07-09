廣達股價直奔336元續創新高！搭 AI 順風車、成交逾6萬張

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，9日以329元開高走高，盤中最高衝上342.5元、終場漲幅收斂，並以336元紅盤作收，上漲16.5元、漲幅達5.16%，不僅股價續寫新高，更也是四大代工業者中唯一收紅的個股。而公司8日公布6月營收站穩千億大關，也讓投資人信心大增，今日成交量達6.74萬張，相當驚人。

廣達8日公布6月合併營收1113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，年月雙雙大增，而單月營收表現也站穩千億大關，保持強勁成長的態勢。合併累積前6個月營收達5688.93億元，並且年大增11.3%，繳出自今年1月以來的全年最高表現。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，而董事長林百里先前也在股東會上直言，廣達在智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。