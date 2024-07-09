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聯強營收／第2季持續站穩千億大關、年增6% 創歷史同期次高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）第2季淡季不淡，受惠於商用市場回溫、東南亞手機市場持續暢旺、以及半導體業務穩健成長，合併營收1,004億元，持續站穩在千億大關之上，為歷年同期次高，年增6%。累計今年上半年營收2,042億元，平歷史新高紀錄，較去年同期成長11%。

從聯強四大業務領域觀察市場變化，第2季商用市場開始看到回溫的跡象，聯強商用加值業務從四月開始即逐月成長並連創新高，六月更大幅年增26%，累計第2季營收316億元，成長11%，創下同期新高。資訊消費業務則相對平穩，營收290億元，季增8%，小幅年減2%。

在通訊業務方面，上半年通常是手機市場淡季，但聯強從年初開始手機業務就逐漸升溫，東南亞地區需求尤其強勁，其中印尼更是創下連續六個月成長，帶動通訊業務第2季續創六年來新高，營收45億元，大幅年增45%。半導體業務則受惠於大型資料中心持續積極建置AI伺服器，以及客戶拉貨以備戰下半年的AI PC商機，第2季營收374億元，續創同期新高，成長7%。

從區域角度，聯強印尼連續第五個季度創下同期新高，年增14%，季增也達12%。紐澳第2季為同期次高，較去年成長8%。大陸市場第2季開始回溫，較第1季大幅成長45%，較去年也成長3%。台灣、香港則分別較去年下滑4%與11%。

累計上半年，聯強營收2,042億元，平歷史新高，年增11%。商用加值、通訊、半導體等三大業務均較去年同期成長，資訊消費則微幅下滑1%。

營收 聯強

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