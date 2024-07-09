世界先進營收／6月41億元、月增逾15% 創22個月新高

世界先進（5347）9日公佈內部自行結算之2024年6月份合併營收約為新台幣41.06億元，較2023年同月新台幣31.45億元增加約30.55%，並創22個月新高。

世界先進公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於晶圓出貨量增加，本公司6月營收較上月營收新台幣35.70億元增加約15.01%。至於1至6月份合併營收約新台幣206.98億元，與去年同期新台幣180.41億元相較則增加約14.73%。

世界先進今年第2季營收約為110.65億元，較首季96.33億元成長，季增長約14.9%。

世界先進6月代旗下12吋子公司 VSMC 公告董事會通過同意向台灣積體電路製造（股）公司取得無形資產，交易數量： 130nm~40nm BCD 等7項技術授權，交易總金額1.5億美元（技術授權費）。資金來源以自有資金、借款或現金增資方式支應。

VSMC 為世界先進和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）先前宣布計畫於新加坡共同成立 VisionPower Semiconductor Manufacturing Company （VSMC）合資公司並將興建12吋新廠，2024年下半年開始興建首座晶圓廠，2027年開始量產，世界先進先前並提到，該廠技術授權將來自台積電，投資的資金從自有資金支應與客戶長約保證金，在台灣低利環境下銀行聯貸借款，且在維持健康財務結構下評估現增。