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友達營收／第2季743億元、年增17.4% 寫近九季單季新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電董事長彭双浪（右）及總經理柯富仁。記者李珣瑛／攝影
友達光電董事長彭双浪（右）及總經理柯富仁。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）9日公告今年6月合併營收252.21億元，月減0.5%，年增9.9%。第2季合併營收743.28億元，季增25%，年增17.4%，寫近九季單季新高。

友達6月面板總出貨面積達204.6萬平方米，較5月增加10.3%，與去年同期相比增加1.4%。2024年第2季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較第1季增加5.1%，與去年同期相比減少2.4%。

累計今年上半年，友達合併營收1338.05億元，年增16.9%。今天股價終止連三漲轉跌，小跌0.15元，成交量逾3.68萬張，收18.25元。

友達將於7月31日在台北六福萬怡酒店七樓超新星宴會廳，舉行113年第2季實體法人說明會。友達7月1日上任的新任財務長、公司治理主管暨發言人—張博儀副總經理，也將於31日法說會中首度以新職務公開亮相。

友達董事長彭双浪先前表示，友達今年的營收及獲利都將呈逐季改善走勢。他強調，可以期待友達的營運將會愈來人愈好。至於，友達喊出2025年將「不再只是一家面板公司」，則是要將純面板營收降至七成以下，並且未來逐步下降。

此外，友達今年4月完成對德國BHTC併購，其營收及獲用同步納入友達的財報中，推升友達營運走大升。這項併購案除了大幅提升友達集團產品在車市的市占率，每四輛車就有一輛採用集團的產品，也完備了全球據點、更接近60餘家客戶。彭双浪說，車用產品屬客製化，且訂單交期長而穩定，友達積極拉高車用業績比重，有助於達成降低面板占比的目標。

友達 營收

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