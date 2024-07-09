國產營收／6月17.3億、年增7.1% 國內本業年增8.3％創單月新高

國產（2504）9日公布6月合併營收來到17.34億元，年增7.14%；其中與混凝土相關的國內本業，6月營收更達到14.56億元，年增8.27％，站上本業國內營收史上最高的6月營收紀錄。累計今年上半年集團營收106.53億元，與去年同期102.18億元營收相較，年增4.26％。

國產表示，剛落幕的台北國際電腦展COMPUTEX，全球半導體領頭羊重磅雲集，掀起全台AI科技廠辦營建需求，國產建材集團無畏接連兩個月的傳統梅雨淡季干擾出貨，6月營收表現依然維持高檔格局。

國產表示，AI繼續發威，不僅帶旺科技族群，也雨露均沾營建產業，因為本土科技供應練加快、加大建廠規模，國際科技大廠也紛紛宣布前來設置資料、研發中心，讓AI的炙熱如同此刻的夏季持續熱力發威。

國產建材實業因為積極佈局碳競爭力優勢，專注低碳產品創新研發，近期榮獲天下雜誌「企業減碳溫度計」最高等級「成效卓越企業」認證，並擁有縝密的科技行控，撐起全台AI大建設的龐大混凝土需求，繼剛配發史上最高的去年股利外，現在更受惠於絡繹不絕的科技擴廠、與前瞻建設鋪天蓋地的帶動區域房市建設，集團營運持續維持高檔格局。

在需求強勁下，加上國產建材實業在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以三至五座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品陣容，這些優勢也不斷獲得全台龐大須要短時間大量澆築、或是未來接軌全球碳中和的科技建廠青睞，即使遇到接連兩個月的梅雨傳統淡季，國產建材集團營運營收依然突破續佔高檔格局。

因此國產建材集團6月集團營收為17.34億元，較去年同期年增達7.14%。累計今年上半年集團營收有106.53億元，年增4.26％，若扣除去年3月售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健向上的營運態勢。其中與混凝土相關的本業，6月份國內營收達到14.56億元，較去年同期的13.45億元，年增幅度高達8.27％，同時站上本業國內營收史上最高的6月營收紀錄。

國產表示，繼去年全集團獲得碳盤查ISO國際認證之後，近期更上層樓獲得立恩威(DNV)國際驗證公司的「範疇三」國際認證，也就是供應鏈上游等台灣砂石廠商，也一同獲得該國際認證。包括全集團總公司、台南分公司以及全台28座預拌混凝土廠區，2023年溫室氣體排放量（範疇一、二）總數僅1.9萬公噸，較2022年下降9.62％，平均一廠區的排放量僅為0.067萬公噸，遠遠低於政府碳費徵收的年排放量一廠2.5萬公噸，不僅展現出全集團超前部署的規模與魄力，更以實際行動達到優異的減碳成果。