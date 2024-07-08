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鈞興營收／6月2.2億、年增39.3% 上半年營收創歷年同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布6月合併營收2.19億元，年增39.3%，為連續七個月呈年增正成長走勢；累計上半年合併營收15.13億元、年增39.0%，創歷史同期營收新高。

鈞興6月營收年成長近四成，主要受益於電動工具、園林工具用的齒輪箱、全鋼傘齒輪，以及應用於機器人手臂、自動化設備的高精密齒輪出貨成長所致。

時序邁入第3季的傳統旺季，在近期訂單加溫的情況下，預期第3季營收有望繳出較去年同期成長，並且優於今年第1、第2季的成績單。鈞興第2季合併營收7.43億元，季減3.38%、年增48.3%。

展望全年度，鈞興持審慎樂觀看法，表示在多數客戶庫存去化完畢，訂單已明顯回升的情況下，加上越南廠訂單持續增加，今年全年度營運可望重回成長軌道。

鈞興強調，未來將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，提升越南新廠的生產效率，並積極送樣及推廣工業機器人、中置電機等新產品，期望今年集團營運重新回到成長趨勢，並挑戰2021年的營收高峰。

工業機器人 營收 自動化設備 越南

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