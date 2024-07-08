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亞力營收／上半年42.55億元、年增3.41% 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力電機。記者朱曼寧／攝影
亞力電機。記者朱曼寧／攝影

亞力（1514）8日公告，6月營收8.68億元，年增1.31%；累計上半年營收42.55億元，年增3.41%，創歷史同期新高。

亞力指出，除了受惠台電強韌電網計畫外，未來將積極切入半導體AI等科技領域，持續爭取配電設備的相關訂單，且亞力在IDC機房已替中華電信（2412）提供多所IDC變電所的GIS與變壓器，已經累積多年經驗，而AI是非常耗能的產業，其中AI資料中心高速度、高效率運算需要更龐大的電能予以支撐，所以可見的未來，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所GIS與變壓器予以保護及變壓，因此可望為業界帶來新一波商機。

亞力為國內晶圓大廠的長期合作供應鏈商，亞力表示，公司長期提供高、低壓配電盤及變壓器作為半導體建廠重要設備，從前年開始，幾家重要半導體廠開始有美國、新加坡、日本等地的擴廠計畫，因此自然變壓器及配電盤也跟著銷往國外，所以外銷業績大幅成長。

太陽能、儲能及充電樁方面，亞力今年陸續推出110KW、136KW及225KW等大型太陽能逆變器，同時積極參與太陽能案場的建置。儲能上，將以20呎櫃及40呎櫃的櫃體模式與知名電池廠商配套結盟，共同在國內外銷售。

至於充電樁，已有90KW、160KW等快充充電樁，240KW超快速近期將通過VPC認證，預計下半年推出，由於產品系列趨於完整，有望在電巴及電動車市場創佳績。

軌道市場方面，亞力指出，高鐵、台鐵、捷運及輕軌等四鐵，許多新建工程及汰舊更新設備在今年及往後幾年持續加速，其中OCS工程、變電所設備、充電機等交直流設備都是公司的重點及強項，而去年也與日本信號合作拿下台鐵花東地區鐵路雙軌電氣化標案53億元，其中亞力占兩成。

AI 中華電信 充電樁 半導體 太陽能 高鐵

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