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技嘉營收／6月229億元、年增137% 創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影

受惠人工智慧（AI伺服器需求暢旺，板卡廠技嘉（2376）8日公布2024年6月營收229.32億元，月增2.02%、年增137.77%，為同期新高；第2季營收739.33億元，季增34%、年增182.93%，創單季新高；上半年營收1,290.85億元、年增136.99%，創同期新高。

針對2024年營收與獲利展望？技嘉董事長葉培城之前表示，AI伺服器單價太高，營收必然大幅成長，至於獲利，不可能說營收往上跑，獲利不跟著往上，每股稅後純益（EPS）一定是大幅成長，下半年不會比上半年差。

葉培城說，技嘉的業績可以分為兩塊，除了上述的AI伺服器之外，傳統的個人電腦（PC）通路（主機板與顯示卡），業績也從谷底回升，而且，該公司近期陸續發表了AI PC，今年下半年就會看到AI PC有一些成長，明年的換機潮會更明顯。

針對毛利率展望？他說，這一波AI需求來得太快，所有公司都在認真學習中，對毛利率貢獻一定是大的，若是沒辦法給公司產生獲利，就要檢討，今年EPS一定會大幅成長，AI伺服器不僅帶來營收，也提升價值，而且現在爭取AI伺服器訂單，根本不需要低價搶單。我們有看到毛利率的趨勢，會想辦法解決，努力提升毛利率。

針對產能規劃？他說，不用擔心，訂單能見度到哪裡，技嘉的產能可以適時擴充，沒有問題，尤其後段組裝產能擴充很快，桃園廠產能夠大了，可以做局部改善，就可以生產AI伺服器。

海外產能方面，他說，第3季將小量試產，有考慮在東南亞地區，東南亞距離台灣比較近，至於歐美地區，為了避免戰線拉太長，則考量設立後段組裝廠。

AI EPS 伺服器 技嘉 毛利率 營收

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