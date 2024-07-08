台達電股價衝破400元關卡 上半年營收成長0.69%

在AI伺服器電源與AI散熱雙題材激勵下，台達電今天收盤股價首度衝破400元大關，收在402元；盤後公布上半年營收新台幣1947.42億元，較去年同期微幅成長0.69%。

台達電今天公布6月營收348.29億元，月減0.7%，較去年同期微幅成長0.01%。第2季營收1034.45億元，季增13.3%，年增2.87%。

台達電董事長鄭平先前表示，第1季本來就是產業傳統淡季，且過年工作天數少，為台達電的全年營運谷底，第2季表現比第1季好，且下半年會優於上半年。

以台達電4大產品線來看，6月電源及零組件產品營收占比53%居第1，接著是基礎設施占比22%，以及自動化、交通營收占比分別為13%和12%。

台達電今年以來受到電動車市況不佳等因素影響，營運遭遇逆風，不過台達電積極布局熱門的AI伺服器市場，包括高功率瓦數的電源供應器，以及水冷散熱等，可望為營運挹注新動能。台達電近期股價攀高，今天終場大漲15元或3.88%，收在402元，股價首度衝破400元大關。