快訊

小池百合子三連任達成：東京選戰的政界影響？

高雄知名醫院「邱外科」院長今未上班 妻子進屋驚見他陳屍床上

阿里山鄒族部落出奇招…遊客驚見門口吊掛成排塑膠袋 真實用途曝光

台達電股價衝破400元關卡 上半年營收成長0.69%

中央社／ 台北8日電
在AI伺服器電源與AI散熱雙題材激勵下，台達電今天收盤股價首度衝破400元大關，收在402元。圖／本報系資料庫
在AI伺服器電源與AI散熱雙題材激勵下，台達電今天收盤股價首度衝破400元大關，收在402元。圖／本報系資料庫

AI伺服器電源與AI散熱雙題材激勵下，台達電今天收盤股價首度衝破400元大關，收在402元；盤後公布上半年營收新台幣1947.42億元，較去年同期微幅成長0.69%。

台達電今天公布6月營收348.29億元，月減0.7%，較去年同期微幅成長0.01%。第2季營收1034.45億元，季增13.3%，年增2.87%。

台達電董事長鄭平先前表示，第1季本來就是產業傳統淡季，且過年工作天數少，為台達電的全年營運谷底，第2季表現比第1季好，且下半年會優於上半年。

以台達電4大產品線來看，6月電源及零組件產品營收占比53%居第1，接著是基礎設施占比22%，以及自動化、交通營收占比分別為13%和12%。

台達電今年以來受到電動車市況不佳等因素影響，營運遭遇逆風，不過台達電積極布局熱門的AI伺服器市場，包括高功率瓦數的電源供應器，以及水冷散熱等，可望為營運挹注新動能。台達電近期股價攀高，今天終場大漲15元或3.88%，收在402元，股價首度衝破400元大關。

AI 伺服器 台達電 營收 電源供應器

延伸閱讀

雙鴻營收／大啖AI水冷商機 6月16.9億、年增99%創歷史新高

00947上市2天漲3%！老牛看好：前2大持股「聯發科、台達電」創新高

金曲35／巴奈奪最佳台語專輯獎 喊話：不要忘記天安門事件

光寶科、台達電 四檔夯

相關新聞

英業達營收／伺服器動能強...第2季1541億元季增18% 創單季新高

英業達（2356）8日公告營收，受惠大陸雲端服務供應商客戶需求暢旺，出貨動能強勁，第2季營收達1,541.58億元，季增...

緯穎營收／6月307億元、年月暴增 寫近15月新高

緯穎（6669）8日公布6月單月合併營收為307.58億元，月增24.2%，年增36%，達到近15個月以來的新高...

背光模組第2季營收亮眼！瑞儀刷新近六季高 達運寫十季新高

背光模組二雄瑞儀（6176）、達運（6120）8日公告今年6月合併營收，並同步推升第2季合併營收分別來到近六季、及近十季...

國巨6月營收探4個月低 樂觀看AI應用動能

被動元件廠國巨自結6月營收新台幣100.04億元，月減6.6%，為4個月新低水準。國巨表示，客戶庫存轉趨健康，樂觀看待A...

台達電股價衝破400元關卡 上半年營收成長0.69%

在AI伺服器電源與AI散熱雙題材激勵下，台達電今天收盤股價首度衝破400元大關，收在402元；盤後公布上半年營收新台幣1...

勤誠營收／伺服器市場超旺 6月13.25億元創歷年同期新高

專業伺服器機殼廠勤誠（8210）8日公告6月合併營收達新台幣13.25億元，月增6.23%、年增60.2%，為歷年同期新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。