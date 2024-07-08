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國巨6月營收探4個月低 樂觀看AI應用動能

中央社／ 新竹8日電
國巨董事長陳泰銘。圖／本報系資料庫
國巨董事長陳泰銘。圖／本報系資料庫

被動元件廠國巨自結6月營收新台幣100.04億元，月減6.6%，為4個月新低水準。國巨表示，客戶庫存轉趨健康，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

國巨指出，人工智慧（AI）相關應用的客戶拉貨動能持續穩健，不過，大中華廠區海關盤點及客戶端半年度庫存盤點，影響6月營收較5月滑落。

國巨第2季營收314.19億元，較第1季增加10.2%，較去年同期增加17.3%；累計上半年營收599.23億元，年增13.3%。

展望未來，國巨表示，全球大環境仍存在通膨及國際局勢等不確定性因素，但客戶端庫存已趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

AI 國巨 營收 產能利用率 被動元件廠

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