背光模組第2季營收亮眼！瑞儀刷新近六季高 達運寫十季新高
背光模組二雄瑞儀（6176）、達運（6120）8日公告今年6月合併營收，並同步推升第2季合併營收分別來到近六季、及近十季的新高。
瑞儀6月合併營收40.36億元，月增4.4%，年增13.5%，為近二個月新高。第2季合併營收119.48億元，季增10.4%，年增1.1%，是近六季單季新高。累計上半年合併營收227.75億元，年增8.1%。8日股價下跌1.5元，成交量2,459張，收185元。
達運6月合併營收17.83億元，月微減0.2%，年減1.1%。第2季合併營收52.53億元，季增5.1%，年增13.8%，來到近十季單季新高。累計上半年合併營收102.51億元，年增30.2%。今天股價下跌0.2元，成交量3,783張，收16.2元。
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