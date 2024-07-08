雙鴻營收／大啖AI水冷商機 6月16.9億、年增99%創歷史新高

散熱模組大廠雙鴻（3324）8日公告6月營收衝上16.92億元，月增23%、年增99.1%，單月營收創歷史新高，業績表現不俗。雙鴻指出，業績成長主因來自客戶對AI伺服器水冷板的拉貨力道強勁，推升上月營運向上。

雙鴻今年第2季營收42.83億元，季增35.8%、年增64.9%，累計上半年營收74.32億元，年增26.4%，無論是第2季或上半年，營收均雙雙創下歷史新高。

雙鴻表示，6月營收激增主因來自AI水冷需求暢旺，推升客戶對水冷板的拉貨動能比5月更強，而且一般伺服器新客戶與市占率也比去年同期增加，在雙重挹注下，業績展翅高飛。

法人指出，雙鴻原先單月營收歷史新高是落在2021年12月的15.06億元，而今年6月營收卻高達16.92億元，顯示出AI水冷零組件的營收貢獻越來越明顯，下半年隨著AI伺服器開始準備量產出貨，估計雙鴻單月營收還有機會持續創高。

此外，受惠AI伺服器帶動水冷零組件需求旺盛，雙鴻第2季營收結構也出現極大轉變；其中，原先伺服器通常約佔雙鴻整體營收比重約21~25%，而今年第2季伺服器營收比重已擴大到46%，凸顯出水冷零組件單價確實相當不錯。

雙鴻目前正在籌辦可轉債，對外處於緘默期。展望未來，法人預估，由於雙鴻已成為許多AI水冷伺服器代工廠的水冷板主要供應商，隨著下半年GB200伺服器即將開始陸續出貨，並逐步進入量產階段，估計代工廠對水冷板的拉貨力道將會越來越強，有助於雙鴻營收持續增長。

據悉，雙鴻水冷板產品已拿下兩大CSP客戶訂單，並導入三家Tier 2供應商，明年市占率可望超過30%。至於產能規劃方面，雙鴻目前已在泰國新建水冷板產線，預估第3季之前可完成，並在年底之前做好量產準備，開始顯著貢獻營收，而墨西哥則仍在籌備中，長程目標希望二間海外生產基地能佔整體產能五成。