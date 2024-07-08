台灣光罩營收／第2季近20億元、年增11% 高階光罩佔比持續提升
台灣光罩（2338）8日公告今年6月營收為6.51億元，月減8%、年增9%；第2季合併營收達19.98億元，較上季增長8%，並較去年同期增長11%。公司表示，主要成長動能來自於高階光罩佔比持續提升。
光罩指出，在本業於高階技術即時到位，以及全球半導體晶圓廠擴產好時機下，高階光罩佔營收比重持續提升，今年上半年12吋光罩佔比達30%以上，較去年同期營收增加18%。
光罩進一步說，目前40奈米製程的技術持續通過大廠的認證，在高階技術受客戶肯定下，預期高階光罩營收將持續成長。
光罩強調，隨著半導體AI開案量增加及消費性電子旺季的到來，光罩需求量明顯增加，同時半導體晶圓廠對高階光罩製程的認證數量也在持續增加中，整體運營前景呈現穩健樂觀，法人估該公司的營收與獲利有望呈現穩健季季高的表現。
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