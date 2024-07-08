英業達營收／6月509億元、年增6.7% 營運雙主軸發威

英業達（2356）8日公布6月合併營收509.3億元，月減2.4%，年增6.7%，為近半年以來的第3高水準，合併今年前6個月營收達2846.64億元，年增13.5%，符合市場預期數值。展望未來，內部看好，今年營運表現將有望逐季成長。而去年首季推出的VectorMesh之AI邊緣運算嵌入式神經網路處理器NPU IP系列備受好評，下半年也將再推出新品，獲各界人士關注。

據悉，英業達近年成功搭上AI巨浪，旗下AI團隊成功搶進輝達（NVIDIA）供應鏈，其中最新GB200 NVL72整機櫃AI解決方案採用先進液冷技術，英業達這款最新的AI機櫃、能確實的為運算新時代提供動力，不僅將AI模型的訓練和推理提升到兆級參數規模，且總體擁有成本(TCO)較前一代GPU降低了25倍。據悉，該新品能讓即時大語言模式(LLM)推理速度提高30倍，就連能耗也都降低至少25倍，相當驚人。

對此，董事長葉力誠也指出，目前旗下AI機器人也正積極洽談合作機會，自己觀察到AI技術已經正從雲端走向邊緣，而英業達一直在邊緣領域有很大的著墨，對此，自己對該方法有很大的信心，公司也對未來發展保持樂觀看待。

此外，針對IP設計的發展，英業達透露，為支應日漸成長的市場需求，團隊也將於今(2024)年下半年緊接推出「Parva升級版多核心系列」以及可支援多核心最佳化的 「AI模型編譯器(AI Compiler)」，以上2項新產品初期將優先提供給已簽約的早期客戶使用。未來市場目標將持續放在以強調「省電」為訴求的「邊緣裝置」上，成功實現進行大型AI語言模型模型(LLM) 推論。