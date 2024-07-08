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輔信營收／6月1.37億元、年增7.78% AIoT需求帶動業績

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
輔信科技總經理鄭瑋勳。記者曾吉松／攝影
輔信科技總經理鄭瑋勳。記者曾吉松／攝影

輔信科技（2405）8日公告2024年6月合併營收1.37億元，年增7.78％，係全球各產業在 AIoT 發展應用趨勢，帶動迷你電腦（Mini PC）在商用領域的需求，其中又以中高階輕薄系列機種與系統機訂單需求，帶動於美、日、德等銷貨地區的業績挹注，搭配工業電腦產品線在疫情緩解後已逐收市場推廣效益，及輔以子公司醫材產品出貨穩定，整體營運效益得以提升。

輔信今年1至6月的單月合併營收皆較去年同期成長，繳出第2季合併營收4.26億元與1-6月合併營收累計8.68億元，年增率分別為7.30％與5.89％的經營效益。而隨著生成式AI加速推動產業朝向智慧物聯網的發展態勢，預計將有助於公司迷你電腦與工業電腦的銷售表現。

輔信的迷你應用電腦、工業電腦與 Panel PC/HMI等，原本即以自動化控制、邊緣運算、數位看板、影像辨識等應用領域為重，隨著公司於台北國際電腦展發表多款AI PC與工業級 Edge PC，將有助於後續在智慧應用相關的訂單爭取，並有利於公司拓展新應用市場。

輔信表示，今年COMPUTEX 2024參展後，工業電腦的詢問度與報價單均增加，尤以新產品SPC系列的Edge PC因整體設計與規格切合市場需求而獲得客戶重視與好評，已經開始有產品預訂的需求，加上輔信於電腦展期間發表AI PC，亦陸續收到客戶對新規格的Mini-PC與AI PC的高度關注，輔信工業級Edge PC與AI PC系列產品預計在第3季底至第4季陸續上市，以期新產品逐步到位，隨著市場需求開展，積極爭取訂單機會，可望明年新產品能成為輔信新的營收動能來源。

AI 工業電腦 營收 電腦展

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