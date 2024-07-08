緯穎營收／6月307億元創15個月新高 第2季774億元寫歷年最旺

伺服器代工大廠緯穎（6669）8日公告6月合併營收達307.58億元，月增24%，創15個月新高，也是歷年同期次高，並寫下歷年來最旺第2季。

緯穎6月營收307.58億元，月增24.22%，年增36.05%，創15個月新高，為歷年同期次高；第2季合併營收774.81億元，季增11.28%，年增37.6%，寫近六季高點，也是歷年最旺第2季；上半年累計營收1,471.09億元，年增12.7%，創歷年同期新高。

緯穎財務長陳昌偉先前在法說會表示，上半年通用伺服器需求優於預期，下半年出貨動能可望延續、甚至持續升溫，而AI伺服器專案也按進度推進，輝達最新Blackwell架構的AI伺服器預計第4季出貨，下半年展望樂觀。