辛耘4月與5月合計 EPS為2.29元

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）於8日公告，4月與5月合計每股純益為2.29元。

辛耘4月與5月歸屬母公司業主獲利合計為1.84億元，年增1.24倍。

辛耘業績火熱，法人看好其今年業績可望成長雙位數百分比，續攀年度歷史高峰，而明年表現還有望持續提升。

辛耘5月業績創單月歷史新高，累計前五月業績年增近四成。法人表示，辛耘首季設備代理與半導體製造的業績比重約為65比35，預計全年可能是6比4的局面。其中代理與自製設備的訂單情況良好，部分能見度甚至已達明年。

在設備方面，辛耘代理業務受惠於中國大陸持續興建新廠，帶動對於半導體設備的需求，相關動能有機會至少再延續一、兩年。另外，在自製設備方面，該公司也受惠於台系大客戶對於CoWoS相關設備的需求。同時，值得注意的是，辛耘也供貨給封裝相關設備給高頻寬記憶體（HBM）廠。