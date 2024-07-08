融程電營收／第2季季增5.7% 改寫同期歷史新高

工業電腦廠融程電（3416）8日公布2024年6月營收達2.14億元，月減13.4%，年減10.3%。累計2024年1至6月營收為14.40億元，年增9.6%，創歷史新高。第二季營收為7.40億元，年增7.5%，季增5.7%，改寫同期歷史新高。從市場需求來看，公司持續進行產能優化，產業終端客戶對未來市場看法信心增加，第三季訂單也比預期要好，預期全年營運穩健達標，營收、獲利雙創新高。

憑藉多年來深耕不同場域且大型客戶客製化的解決方案，快速累積技術經驗、大數據資料庫，拓展多元產業之場域市場版圖，進一步強化軟硬體平台與應用端的融合，更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，為多元化的嵌入式與AIoT應用提供更強大功能，推出更具高算力、強固型設計與終端裝置應用的邊緣AI運算平台，未來將深化每個行業的布局與經營。

融程電表示，地面控制站(GCS) / Robotic control platform 的應用也是公司專注的重點，機器人控制平台/地面控制站 (GCS) 是一個複雜的硬體和軟體系統，可實現對機器人、無人機 (UAV) 或無人機的遠端監控、操作和控制，能即時提供有關無人機飛行參數、有效載荷數據和任務目標的廣泛資訊。地面控制站滿足國防、安全、工廠自動化、農業、搜救、環境監測、攝影測量、運輸和物流等多種應用，預估地面控制站 (GCS) 市場到2030年，每年成長12.4%。 (Source：Research & Markets report 2024)

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。