臻鼎營收／6月與第二季雙創同期次高 步入傳統旺季

全球PCB龍頭廠臻鼎-KY（4958）8日公布2024年6月合併營收為新台幣107.15億元，年增31.84%，續創歷年同期次高；第二季營收達新台幣324.11億元，年增37.70%，亦為歷年同期次高。累計上半年營收達新台幣649.22億元，年增17.86%。

臻鼎表示，6月營收持續大幅年增，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車載 /伺服器/基地台與IC載板皆分別年增雙位數，其中車載/伺服器/基地台與IC載板營收 雙雙創下單月歷史新高，顯示公司在相關領域的策略布局逐步展現成效。整體而言， 第二季營收在傳統淡季之中年增37.70%，優於公司先前預期。

隨著第三季進入傳統旺季，臻鼎預期，客戶新品備貨需求將推升營收與產能利用率向上攀升，同時IC載板、伺服器、車載相關訂單亦陸續貢獻營收，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。