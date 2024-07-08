廣達營收／6月1,113億元攀19個月高點 Q2季增近兩成寫歷年來最旺第2季

代工大廠廣達（2382）8日公告6月營收達1,113.18億元，受惠季底PC拉貨效應帶動，營收月增近一成，創19個月新高；在PC出貨升溫，及AI伺服器 GPU 缺料緩解、出貨轉強推升下，第2季營收季增近兩成，攀六季高點，也繳出歷年來最旺第2季的好成績。

廣達6月營收1,113.18億元，月增9.9%，年增23.4%，連兩月站穩千億元大關；第2季合併營收3,099.54億元，季增19.7%，年增26.49%；上半年累計營收5,688.94億元，年增11.28%，為歷年同期新高。

廣達6月PC出貨量達450萬台，月增12.5%，第2季整體PC出貨量共1,170萬台，較第1季1,050萬台成長約11.4%。