擎邦營收／6月3.61億元 月增25.7%

擎邦（6122）8日公告今年6月合併營收3.61億元，月增25.7%，年減12.3%。今天股價小漲0.2元，成交量1,449張，收 58.6元。

擎邦2023年營運交出史上創新高的漂亮成績單，全年合併營收53.14億元，年增116.1%。毛利率11.3%，年增2.36個百分點。稅後純益3.91億元，年增202.9%。每股稅後純益5.25元，締造年度合併營收、毛利率、稅後純益及EPS歷史新高紀錄。

2024年首季合併營收9.9億元，季減40%，年減2.2%。毛利率10.23%，分別季減3.77及年增1.33個百分點。稅後純益7074.3萬元，季減49.3%，年增22.2%。

繼今年5月底擎邦公告，承接台塑集團高雄港油駁基地機電統包工程，合約總金額約10.5億元，合約工期為2024年07月1日至2026年12月31日。擎邦7月5日再公告，取得台灣中油台中廠三期投資計畫液化天然氣臨時管線建置工程，合約總金額約4.38億元，合約工期為365天。

擎邦今年第2季合併營收10.32億元，季增4.2%，年減19.9%。累計上半年合併營收20.22億元，年減12.1%。