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威剛營收／6月年增29% 上半年累計209億元、年增48.5%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）公告6月合併營收為29.54億元，年成長29.38%；第2季合併營收年增46.07%達100.29億元；累計今年1-6月合併營收209.1億元，較去年同期增加48.56%。威剛董事長陳立白對整體記憶體市況仍維持多頭看法，預期只要現貨市場短期性庫存去化結束，現貨價又將重回上升軌道，與合約價同步一路走揚。

陳立白進一步指出，目前上游原廠對價格態度仍相當正向積極，產能配置以毛利率最高的 HBM 優先配置，其次是一般用途的 DDR5與 DDR4，資本支出也以獲利為導向，因此短期現貨價干擾並不影響第3季的 DRAM 與 NAND Flash 合約價持續穩定向上。同時，近期部分 DRAM 現貨價已開始止跌回升，看好在短期現貨市場整理後，公司出貨動能也將隨著下半年傳統旺季，回歸繼續成長的軌道。

以營收結構而言，威剛6月 DRAM 模組營收比重為50.95%，第二大產品線 SSD 營收貢獻達27.29%，記憶卡、隨身碟及其他產品為21.76%。第2季 DRAM 模組營收占比48.06%，SSD 為24.82%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比27.12%。

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