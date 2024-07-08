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緯創營收／6月887億元、年月雙增 達近3月高點

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）8日公布6月單月合併營收為 887.87 億元，月增11.7 %，年大增9.5%，表現處在水準之上，合併前6月營收達4791.59億元，年增約14.5%。單月營收繳出近月高點，並成功維持年增態勢，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，而8日以111元紅盤作收，後市表現看旺。

據悉，緯創近年受到AI題材的加持，營運表現及業績成果都收穫亮眼成績單，更被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而董事長林憲銘則保持自身低調作風，不忘初心的謙虛面對。據悉，團隊近年持續衝刺AI布局，並且旗下伺服器新產能已陸續開出，而內部看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。

緯創目前手握輝達GPU基板代工大單，但未來預計再新增AMD、Intel訂單、並逐步加入貢獻，而隨著GPU伺服器新產能於今年初正式投產、下半年再加入在AI智慧園區擴充的全新產能，市場預期，今年緯創GPU伺服器最高將有「三位數」增長，因此被外界稱之為「AI伺服器晶片競爭市場的主要贏家」。

展望未來，緯創近日傳出已接獲輝達最新AI大單，隨著供貨不斷增長之下，未來發展可期，而近日旗下墨西哥廠也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。而法人也預估，緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。

AI 伺服器 緯創

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