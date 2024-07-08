蘋果AI手機啟動拉貨 大立光睽違3年重返3000元
蘋果近期股價走揚，加上6月營收報喜，光學鏡頭大廠大立光今天股價盤中大漲逾7%，至3110元波段高點；終場收在3030元，漲幅4.66%，為近3年來首度重返3000元大關，穩居台股股后寶座。
進入蘋果iPhone拉貨旺季，加上iPhone 16全機型傳將搭載A18系列晶片，為蘋果首支AI手機，銷量有望大爆發。大立光6月合併營收新台幣40.41億元，月成長16%，年成長50%，優於市場預期；大立光預料，7月供貨會比6月進一步成長。
大立光將於11日舉行第2季法人說明會，法人關注大立光第2季營運表現、毛利率狀況，以及下半年展望等；大立光董事長林恩平先前表示，第3季客戶拉貨預期樂觀。
外資法人看好今年蘋果iPhone銷量，並預估2025年iPhone出貨量將達2.28億支，年增9%；在相關零組件供應商中，欽點大立光受惠鏡頭升級趨勢，預料潛望式鏡頭將由1200萬畫素升級至4800萬畫素，可望帶動大立光營收貢獻和獲利。
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