廣達營收／6月1113億元、年月雙增 站穩千億大關

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司8日公布6月合併營收1113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，年月雙雙大增，而單月營收表現也站穩千億大關，保持強勁成長的態勢。合併累積前6個月營收達5688.93億元，並且年大增11.3%，繳出自今年1月以來的全年最高表現。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，對此，廣達董事長林百里先前也在股東會上直言，廣達在智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也指出，市場將在「下半年」開始大旺，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器，而如今六月營收果然如預期般亮麗，也讓市場目光的持續關注。對此，公司內部也看好廣達2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。